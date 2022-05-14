Александр Дюков выразил поддержку Хачатурянцу на посту президента РПЛ

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слухи о возможном уходе главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

— В последнее время различные Telegram-каналы и СМИ пишут, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц покидает свой пост. Как вы это прокомментируете?

— Мне об этом ничего неизвестно, сложно комментировать слухи. Что касается РФС, у нас нет никаких вопросов и замечаний к работе РПЛ. Если говорить об РПЛ, то есть клубы, которые являются собственниками и учредителями лиги.

— То есть вы не обладаете информацией, что Хачатурянц уйдет из РПЛ?

— Мне об этом неизвестно.

— У РФС полная поддержка того курса, который выбрал президент РПЛ?

— Да.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.

Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года. Тогда он заменил ушедшего в отставку после многоих лет работы на этом посту Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ было утверждено 22 ноября.