ЦСКА разгромил «Химки», «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в молодежном первенстве
ЦСКА разгромил «Химки» в матче 15-го тура молодежного чемпионата России — 4:1.
Армейцы занимают второе место в группе B турнирной таблицы первенства с 37 очками в 15 матчах. «Химки» идут на девятой строчке с 11 очками.
В параллельной встрече «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1.
Команда из Санкт-Петербурга лидирует в группе B турнирной таблицы первенства с 40 очками в 15 матчах, железнодорожники идут третьими с 36 очками.
Молодежные команды
15-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)
Голы: Ларин, 43 (1:0). Кузнецов, 90 (1:1).
Судья: Чембулатов (Кострома).
26 февраля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 4:1 (2:1)
Голы: Предеус, 17 (0:1). Востриков, 40 (1:1). Крачковский, 44 (2:1). Савинов, 49 (3:1). Востриков, 75 (4:1).
Судья: Труханович (Барнаул).
26 февраля. Москва. Стадион «Октябрь».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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