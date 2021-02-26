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ЦСКА разгромил «Химки», «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в молодежном первенстве

15:58

ЦСКА разгромил «Химки» в матче 15-го тура молодежного чемпионата России — 4:1.

Армейцы занимают второе место в группе B турнирной таблицы первенства с 37 очками в 15 матчах. «Химки» идут на девятой строчке с 11 очками.

В параллельной встрече «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1.

Команда из Санкт-Петербурга лидирует в группе B турнирной таблицы первенства с 40 очками в 15 матчах, железнодорожники идут третьими с 36 очками.

Молодежные команды

15-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 1:1 (1:0)

Голы: Ларин, 43 (1:0). Кузнецов, 90 (1:1).

Судья: Чембулатов (Кострома).

26 февраля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Химки — мол.» (Химки) — 4:1 (2:1)

Голы: Предеус, 17 (0:1). Востриков, 40 (1:1). Крачковский, 44 (2:1). Савинов, 49 (3:1). Востриков, 75 (4:1).

Судья: Труханович (Барнаул).

26 февраля. Москва. Стадион «Октябрь».

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