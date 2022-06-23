Дюков прокомментировал решение фанатов «Динамо» бойкотировать матчи из-за Fan ID
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение фанатов «Динамо» бойкотировать матчи из-за Fan ID.
— Болельщики «Динамо» заявили о том, что не будут ходить на матчи клуба из-за введения Fan ID. Ситуация выглядит почти патовой.
— Мы с болельщиками не ругались, будет печально, если болельщики других клубов также примут решение. Был принят федеральный закон. Безусловно, должен быть диалог между клубом и болельщиками. Для диалога с ними на следующей неделе Минцифры и Минспорта будут готовы переговорить с клубами и сотрудниками клубов, которые отвечают за работу с болельщиками, может быть, в этой встрече примут участие и сами болельщики. Конечно, в потере болельщиков ничего позитивного нет. Как будет выглядеть ситуация на начало чемпионата, сложно сказать. Клубы сейчас возлагают определенные надежды на расширение целевой аудитории болельщиков — на привлечение семейной аудитории. Ситуация в данный момент находится в динамике. Должна состояться встреча, будем надеяться, что компромисс будет достигнут.
В среду, 22 июня, фанаты московского клуба приняли решение о прекращении посещения матчей, в которых будет применен закон о Fan ID.
Ранее стало известно, что Fan ID будет обязателен для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) на пяти аренах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.
Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.
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15
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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