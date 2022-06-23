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Дюков назвал отстранение Рыбуса из сборной Польши политическим жестом

Екатерина Звенигородская
,  
Севастиан Терлецкий
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение Польского футбольного союза не приглашать защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в национальную команду.

— Мацея Рыбуса больше не будут вызывать из-за того, что он остался в Спартаке. Что об этом думаете?

— Это политический жест. Футбол должен быть вне политики, в данном случае этот принцип нарушается.

В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.

11 июня футболист на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го.

Мацей Рыбус
Футбол
Сборная Польши по футболу
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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