Дюков назвал отстранение Рыбуса из сборной Польши политическим жестом
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение Польского футбольного союза не приглашать защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в национальную команду.
— Мацея Рыбуса больше не будут вызывать из-за того, что он остался в Спартаке. Что об этом думаете?
— Это политический жест. Футбол должен быть вне политики, в данном случае этот принцип нарушается.
В составе сборной Польши Рыбус провел 66 матчей и забил 2 гола. Со своей национальной командой он играл на Евро-2012, ЧМ-2018 и Евро-2020.
11 июня футболист на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го.
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14
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15
|Факел
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Химки – Зенит
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