Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал подписание контракта с клубом
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал подписание контракта с московским клубом. 17 июня 53-летний сербский специалист возглавил московский клуб.
«Конечно, я обрадовался, — цитирует Йокановича официальный сайт «Динамо». — Это большой, именитый клуб, который стремится расти и развиваться. Я поговорил с представителями клуба, после чего решение приехать сюда далось мне довольно легко. Я бы не сказал, что есть какое-то дополнительное давление из-за столетнего юбилея клуба. Просто по этой причине мы хотим выступить как можно лучше, чтобы порадовать наших болельщиков. Мы верим, что эта команда может расти. И мы хотим использовать эту отличную возможность в этот важный год для клуба».
Соглашение с тренером рассчитано на сезон-2022/23, в него включены опции автоматического продления еще на два сезона в случае достижения определенных результатов. Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими клубами.
В сезоне-2021/2022 «Динамо» под руководством Сандро Шварца заняло третье место в РПЛ. В финале БЕТСИТИ Кубка России московский клуб проиграл «Спартаку» (1:2).
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