Дюков назвал возмутительным и недопустимым поведение Даку на Евро-2024
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поведение нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку на Евро-2024.
«Это, безусловно, возмутительно и недопустимо. Я знаю, что «Рубин» собирается принять меры в отношении игрока», — цитирует Дюкова ТАСС.
В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на 2 игры Евро.
Источник: ТАСС
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