Дюков назвал возмутительным и недопустимым поведение Даку на Евро-2024

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал поведение нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку на Евро-2024.

«Это, безусловно, возмутительно и недопустимо. Я знаю, что «Рубин» собирается принять меры в отношении игрока», — цитирует Дюкова ТАСС.

В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на 2 игры Евро.