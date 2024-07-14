«Зенит» отказался отдавать Мантуана в аренду клубу «Аль-Васл»
«Зенит» отказался отдавать бразильского футболиста Густаво Мантуана в аренду клубу «Аль-Васл» из ОАЭ, сообщил РИА «Новости». Полузащитник входит в планы тренерского штаба Сергея Семака.
Весной 2024 года клубы заключили меморандум о сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие команд в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов.
В прошедшем сезоне Мантуан провел в РПЛ 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.
Источник: РИА Новости
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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