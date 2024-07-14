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Сегодня, 11:55

Марио Личка — о матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ нового сезона: «Могу представить счастливый финал»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» оценил перспективы клуба в новом сезоне.

— Вы собрали полный тренерский штаб с приходом Армиче Рамоса из «Оренбурга».

— Да, мы рады, что он присоединился к нам. Армиче добавит нам качества при подготовке. Тактика — на нас, а он поможет с физической стороной.

— Получается, последний кусочек пазла.

— Да, мы очень этому рады.

— Видели, что последний матч в РПЛ будет снова против «Краснодара» на выезде?

— Да! Могу себе представить счастливый финал истории.

20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. В последнем туре бело-голубые, как и в сезоне 2023/24, сыграют на выезде против «Краснодара».

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Марио Личка
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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