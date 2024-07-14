Марио Личка — о матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ нового сезона: «Могу представить счастливый финал»
Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» оценил перспективы клуба в новом сезоне.
— Вы собрали полный тренерский штаб с приходом Армиче Рамоса из «Оренбурга».
— Да, мы рады, что он присоединился к нам. Армиче добавит нам качества при подготовке. Тактика — на нас, а он поможет с физической стороной.
— Получается, последний кусочек пазла.
— Да, мы очень этому рады.
— Видели, что последний матч в РПЛ будет снова против «Краснодара» на выезде?
— Да! Могу себе представить счастливый финал истории.
20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. В последнем туре бело-голубые, как и в сезоне 2023/24, сыграют на выезде против «Краснодара».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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