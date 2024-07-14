Марио Личка — о матче против «Краснодара» в 30-м туре РПЛ нового сезона: «Могу представить счастливый финал»

Тренер «Динамо» Марио Личка в разговоре с «СЭ» оценил перспективы клуба в новом сезоне.

— Вы собрали полный тренерский штаб с приходом Армиче Рамоса из «Оренбурга».

— Да, мы рады, что он присоединился к нам. Армиче добавит нам качества при подготовке. Тактика — на нас, а он поможет с физической стороной.

— Получается, последний кусочек пазла.

— Да, мы очень этому рады.

— Видели, что последний матч в РПЛ будет снова против «Краснодара» на выезде?

— Да! Могу себе представить счастливый финал истории.

20 июля «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в первом туре РПЛ сезона-2024/25. В последнем туре бело-голубые, как и в сезоне 2023/24, сыграют на выезде против «Краснодара».