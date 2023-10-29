Президент «Оренбурга» Еремякин: «Все признают, что с «Крыльями» был фол, только у судьи и ВАР глаза затуманены»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что работа судей оказала большое влияние на последние результаты команды.

— «Оренбург» три матча подряд в РПЛ не выигрывает. Насколько вас беспокоит эта ситуация?

— В любом случае беспокоит. Наше пожелание, что мы должны быть выше в таблице. Но находимся там, где находимся, — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

— С чем свяжете такие результаты?

— В том числе и с работой судьей. В последних двух матчах они прямо повлияли на результат.

— Будете жаловаться в ЭСК РФС?

— Да, будем. Вы видели интервью вратаря «Крыльев» Овсянникова? Все признают, что фол был, только у судьи и ВАР глаза затуманены. Я не знаю, что это было.

Самарцы с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром». Матч пройдет 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.