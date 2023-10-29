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Смолов заявил, что оставил себе ретро-майку в честь Яшина

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о последних результатах бело-голубых и рассказал, что сохранил для себя ретро-майку в честь легендарного вратаря команды Льва Яшина.

В воскресенье, 29 октября динамовцы обыграли «Урал» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и прервали серию из пяти игр без побед в чемпионате России. Бело-голубые провели эту встречу в специальной форме в знак уважения ко Льву Яшину, которому 22 октября могло исполниться 94 года.

Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.

— Ничего хорошего, конечно, нет в том, что не выигрывали, но при этом не пропускали и не проигрывали, что тоже неплохо. Рады, что удалось победить, хоть и концовка была нервная. «Урал» не сдавался, играл до конца, надо отдать сопернику должное.

— Вы сами раньше называли себя «криейтором», то есть созидателем, сегодня играли на всех позициях, какое у вас новое прозвище?

— Почему раньше? Я продолжаю им быть. Раньше я играл на позиции девятки, где функционал ограничен. Сейчас чуть больше действую в полузащите. Поэтому, как вы заметили, больше двигаюсь по полю.

— Пересматривали момент с подкатом перед вторым голом?

— Нет, не пересматривал, но получилось неплохо (улыбается).

— Серия Тюкавина без голов прервалась. Готовы ли вы помогать ему забивать?

— Да! Сегодня он должен был записывать гол на свой счет, в первом тайме сплоховал. Ну, на самом деле, мне кажется, паузу зря выдержал. Хорошо, что удалось забить.

— «Динамо» активно прессинговало, команда ставила на быстрый гол?

— Ставка на быстрый гол на самом деле есть в каждом матче. Просто не бывает так, что на поле что-то запланировано и сразу можно реализовать. Пытались, настраивались на прессинг, потому что знали, что «Урал» будет забегать и делать длинные передачи.

— Что с вашей игровой футболкой, оставили себе на память?

— Оставил себе ретро-майку. Было много запросов, потому что играем раз в год. Одну футболку точно себе оставляешь. С ребятами из «Урала» договорились поменяться, когда будем играть во втором круге, когда будем играть в бело-синей форме. У нас из штаба и персонала все хотят эти футболки.

— В начале сезона вы говорили, что состав не усилился. Были трансферы, пришли Чавес, Карраскаль, Бителло. На что способен этот состав?

— Способен претендовать на тройку.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.

Лев Яшин
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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 1 : 0
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Ростов – Локомотив
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Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
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