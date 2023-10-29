Смолов заявил, что оставил себе ретро-майку в честь Яшина
Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о последних результатах бело-голубых и рассказал, что сохранил для себя ретро-майку в честь легендарного вратаря команды Льва Яшина.
В воскресенье, 29 октября динамовцы обыграли «Урал» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ и прервали серию из пяти игр без побед в чемпионате России. Бело-голубые провели эту встречу в специальной форме в знак уважения ко Льву Яшину, которому 22 октября могло исполниться 94 года.
Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.
— Ничего хорошего, конечно, нет в том, что не выигрывали, но при этом не пропускали и не проигрывали, что тоже неплохо. Рады, что удалось победить, хоть и концовка была нервная. «Урал» не сдавался, играл до конца, надо отдать сопернику должное.
— Вы сами раньше называли себя «криейтором», то есть созидателем, сегодня играли на всех позициях, какое у вас новое прозвище?
— Почему раньше? Я продолжаю им быть. Раньше я играл на позиции девятки, где функционал ограничен. Сейчас чуть больше действую в полузащите. Поэтому, как вы заметили, больше двигаюсь по полю.
— Пересматривали момент с подкатом перед вторым голом?
— Нет, не пересматривал, но получилось неплохо (улыбается).
— Серия Тюкавина без голов прервалась. Готовы ли вы помогать ему забивать?
— Да! Сегодня он должен был записывать гол на свой счет, в первом тайме сплоховал. Ну, на самом деле, мне кажется, паузу зря выдержал. Хорошо, что удалось забить.
— «Динамо» активно прессинговало, команда ставила на быстрый гол?
— Ставка на быстрый гол на самом деле есть в каждом матче. Просто не бывает так, что на поле что-то запланировано и сразу можно реализовать. Пытались, настраивались на прессинг, потому что знали, что «Урал» будет забегать и делать длинные передачи.
— Что с вашей игровой футболкой, оставили себе на память?
— Оставил себе ретро-майку. Было много запросов, потому что играем раз в год. Одну футболку точно себе оставляешь. С ребятами из «Урала» договорились поменяться, когда будем играть во втором круге, когда будем играть в бело-синей форме. У нас из штаба и персонала все хотят эти футболки.
— В начале сезона вы говорили, что состав не усилился. Были трансферы, пришли Чавес, Карраскаль, Бителло. На что способен этот состав?
— Способен претендовать на тройку.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
6
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
7
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
8
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1