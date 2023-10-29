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Сегодня, 20:05

Смолов о матче «Динамо» с 2DROTS: «Если проиграем, это не будет позором»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как относится к медиафутболу и поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой 2DROTS.

«Медиафутбол — это медиафутбол. Просто они в какую-то больше профессиональную сторону начали смещаться. Мне это видится не очень дальновидным с их стороны. Но в целом, популярные ребята, круто. Хорошо, что сыграем. Если проиграем, это не будет позором», — сказал Смолов.

2DROTS одержали победу в суперфинале Московского кубка селебрити и получили право сыграть с «Динамо» в товарищеском матче, который планируется провести в ноябре.

Федор Смолов
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
6
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
7
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
8
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 2 : 1
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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