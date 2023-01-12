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Сегодня, 19:56

Президент «Бешикташа» назвал неправдой интерес клуба к Баринову

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе турецкого клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Есть ли у «Бешикташа» интерес к Баринову? Нет, это неправда», — сказал Чеби «СЭ».

Контракт 26-летнего Баринова с «Локо» истекает летом 2024 года. Его стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

В этом году на счету хавбека 20 матчей за «Локо», в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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