Президент «Бешикташа» назвал неправдой интерес клуба к Баринову

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе турецкого клуба к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Есть ли у «Бешикташа» интерес к Баринову? Нет, это неправда», — сказал Чеби «СЭ».

Контракт 26-летнего Баринова с «Локо» истекает летом 2024 года. Его стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

В этом году на счету хавбека 20 матчей за «Локо», в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.