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Претендующий на должность спортивного директора «Спартака» Рибалта прибыл в Москву

Экс-спортивный директор «Зенита» Рибалта прибыл в Москву
Ана Горшкова
Корреспондент
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Хавьер Рибалта.
Фото Global Look Press

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прилетел в Москву, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, испанец заявил изданию, что прилетел в столицу России «на каникулы». Однако в аэропорту Шереметьево Хавьера встретил тот же мужчина, который ранее сопровождал Гильермо Абаскаля на заседание КДК.

7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

На данный момент пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.

Источник: Чемпионат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
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10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
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12
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15
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