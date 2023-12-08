Билялетдинов считает, что «Спартаку» не хватает баланса
Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов подвел промежуточные итоги выступления красно-белых в РПЛ.
«В чем проблема «Спартака»? У него пока не хватает баланса. Прыгают от хорошей игры к провалам. Может быть, команда стала заложником ситуации, при которой ей всегда надо атаковать. Ситуация с Джикией? Наверное, он не убеждает Абаскаля на тренировках. Плюс есть количество ошибок, которые перевешивают. На вид Бабич — неплохой защитник для нашего чемпионата. Но в моем понимании в команде должен быть ведущий защитник. Когда ЦСКА играл стабильно, в мое время, там был Игнашевич. Джикия слишком часто ошибался. А сейчас на роль ведущего защитника претендует Бабич. А Джикии надо работать, доказывать, что он может быть надежным. Все от него зависит. Если тренер так резко поменял к нему отношение, а он был капитаном и лидером, то тут надо разбираться. И начинать при этом с себя. Хотя Джикия — парень не конфликтный, не должно быть подводных камней. Возможно, он просто сейчас не в форме», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».
На данный момент «Спартак» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 27 очков за 17 туров.
9 декабря «Спартак» встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 14:00 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4