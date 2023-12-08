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Сегодня, 12:08

Билялетдинов считает, что «Спартаку» не хватает баланса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов подвел промежуточные итоги выступления красно-белых в РПЛ.

«В чем проблема «Спартака»? У него пока не хватает баланса. Прыгают от хорошей игры к провалам. Может быть, команда стала заложником ситуации, при которой ей всегда надо атаковать. Ситуация с Джикией? Наверное, он не убеждает Абаскаля на тренировках. Плюс есть количество ошибок, которые перевешивают. На вид Бабич — неплохой защитник для нашего чемпионата. Но в моем понимании в команде должен быть ведущий защитник. Когда ЦСКА играл стабильно, в мое время, там был Игнашевич. Джикия слишком часто ошибался. А сейчас на роль ведущего защитника претендует Бабич. А Джикии надо работать, доказывать, что он может быть надежным. Все от него зависит. Если тренер так резко поменял к нему отношение, а он был капитаном и лидером, то тут надо разбираться. И начинать при этом с себя. Хотя Джикия — парень не конфликтный, не должно быть подводных камней. Возможно, он просто сейчас не в форме», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Спартак» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 27 очков за 17 туров.

9 декабря «Спартак» встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 14:00 по мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005499827_diniyar_bilyaletdinov_spartaku_ne_hvataet_balansa_pryigaet_ot_horoshey_igryi_k_provalam
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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