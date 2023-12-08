Билялетдинов считает, что «Спартаку» не хватает баланса

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов подвел промежуточные итоги выступления красно-белых в РПЛ.

«В чем проблема «Спартака»? У него пока не хватает баланса. Прыгают от хорошей игры к провалам. Может быть, команда стала заложником ситуации, при которой ей всегда надо атаковать. Ситуация с Джикией? Наверное, он не убеждает Абаскаля на тренировках. Плюс есть количество ошибок, которые перевешивают. На вид Бабич — неплохой защитник для нашего чемпионата. Но в моем понимании в команде должен быть ведущий защитник. Когда ЦСКА играл стабильно, в мое время, там был Игнашевич. Джикия слишком часто ошибался. А сейчас на роль ведущего защитника претендует Бабич. А Джикии надо работать, доказывать, что он может быть надежным. Все от него зависит. Если тренер так резко поменял к нему отношение, а он был капитаном и лидером, то тут надо разбираться. И начинать при этом с себя. Хотя Джикия — парень не конфликтный, не должно быть подводных камней. Возможно, он просто сейчас не в форме», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Спартак» идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 27 очков за 17 туров.

9 декабря «Спартак» встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 14:00 по мск.