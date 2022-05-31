Оганесян: «Тикнизян cпособен заменить Рыбуся в «Локомотиве»

Бывший футболист и тренер «Локомотива», а ныне руководитель программы развития молодежного футбола команды Саркис Оганесян прокомментировал уход польского защитника Мацея Рыбуса из московского клуба.

«По любому это потеря, он отдал команде очень много лет. Сейчас появились новые ребята, которые способны закрыть эту позицию. Руководство, наверное, видит и знает, что там есть более молодые игроки.

Пока что есть Наир Тикнизян, он будет играть слева в защите, будут ему доверять. Возможно, кто-то другой тоже сыграет, но большая вероятность, что Наир будет основным игроком на следующий сезон. Способен ли Тикнизян достойно заменить Рыбуся? Почему бы и нет. Последние игры он довольно неплохо выступал, потихоньку вникнет и все будет нормально. Тем более ему нужно больше игровой практики. Он достойный игрок, нужно время просто", — сказал Оганесян Metaratings.ru.

32-летний Рыбус выступал за «железнодорожников» с 2017 года и выиграл с командой четыре трофея.