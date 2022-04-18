«Пусть Бог хранит тебя!» Опубликовано поздравление «Спартака» со столетием клуба

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление со столетием клуба.

«С юбилеем, «Спартак»! — говорится в Telegram-канале «Спартака». — Нашему клубу — 100 лет! Целое столетие красно-белой истории, полное трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия ветеранам «Спартака». Ждем новых ярких побед от игроков, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Федора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных болельщиков «Спартака»!

Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие клуба на заполненной «Открытие Банк Арене».

С юбилеем, «Спартак»! Пусть Бог хранит тебя!»

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды — Кубок России.