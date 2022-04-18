КДК РФС не будет рассматривать поведение Родриго после удаления в матче с «Локомотивом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, будет ли рассмотрено поведение защитника «Сочи» Родриго после удаления в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Драки никакой не было. В рапорте делегата речь об этом не идет, поэтому будем рассматривать здесь только прямые красные карточки Родриго и Кухты. Оба игрока уже приглашены на заседание, оно состоится в четверг», — сказал Григорьянц «СЭ».

17 апреля Родриго и форвард «Локомотива» Кухта получили красные карточки за неспортивное поведение. Оба футболиста после удаления едва не устроили потасовку.