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Судейство

Сегодня, 11:40

КДК РФС не будет рассматривать поведение Родриго после удаления в матче с «Локомотивом»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родриго и Джирано Керк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, будет ли рассмотрено поведение защитника «Сочи» Родриго после удаления в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Драки никакой не было. В рапорте делегата речь об этом не идет, поэтому будем рассматривать здесь только прямые красные карточки Родриго и Кухты. Оба игрока уже приглашены на заседание, оно состоится в четверг», — сказал Григорьянц «СЭ».

17 апреля Родриго и форвард «Локомотива» Кухта получили красные карточки за неспортивное поведение. Оба футболиста после удаления едва не устроили потасовку.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
Локомотив
Голы
Маргасов, 11 (1:0), Изидор, 36 (1:1), Родригау, 43 (2:1), Изидор, 49 (2:2)
Сочи
Джанаев Дркушич Родригау Цаллагов Маргасов Прохин Юсупов (Жоаузинью, 83) Нобоа Макарчук Ангбан (Терехов, 63) Кассьерра (Мелкадзе, 83)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус Марадишвили Бека Бека (Жемалетдинов, 76) Карпукас (Куликов, 83) Керк (Петров, 84) Кухта Изидор (Рыбчинский, 70)
Предупреждения
Маргасов 90+1’  - 
Удаления
Кухта 60’, Родригау 60’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный)

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
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Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

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2.15
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ФК Сочи
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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