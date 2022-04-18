Карпукас рассказал о дебюте за «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о дебюте за московский клуб в Тинькофф российской премьер-лиге (РПЛ).

«За день до игры тренер сказал мне, что я выйду в стартовом составе, — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива». — Тренер подбодрил меня и дал хорошие напутствующие слова, которые были мне определенно нужны. В принципе я был готов, мне все-таки уже 20 лет через два месяца. Если смотреть на Европу, то люди в этом возрасте уже играют. Я не хочу считать себя хуже кого-то. Конечно, переживал, за день до встречи были переживания. Пока летели в самолете, много думал о матче, представлял, как буду играть«.

Полузащитник поблагодарил тренерский штаб московского клуба за доверие.

«Для меня это дебют не только за основу, но и в матче с болельщиками. В академии, в дубле, в «Казанке» они, конечно, ходят, им большое спасибо. Но не в таком количестве, как здесь. Конечно, я их слышу, это очень важно. Особенно когда мы остались вдесятером, они подбадривали, гнали нас вперед. Это давало нам больше сил, чтобы бежать вперед», — сказал он.

19-летний россиянин вышел в стартовом составе «Локомотива» на матч 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).