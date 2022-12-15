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Пресс-атташе «Актобе» — об интересе «Локо» к Оразову: «Предпочтение отдается Европе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» интересуется полузащитником клуба и сборной Казахстана Рамазаном Оразовым.

«В клуб предложений от «Локомотива» по Оразову не поступало. В ближайшее время станет известно, продолжит ли он выступать за наш клуб или нет. Сейчас ведутся переговоры. Конечно, у него есть предложения и от других клубов. Предпочтение отдается Европе. Скоро все станет понятно», — приводит слова Жомарта Sport24.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Актобе» 27 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-15-predpochteniye-otdayetsya-yevrope-v-aktobe-prokommentirovali-informatsiyu-ob-interese-k-orazovu-so-storony-loko
ФК Актобе
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

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Краснодар

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