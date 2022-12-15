Пресс-атташе «Актобе» — об интересе «Локо» к Оразову: «Предпочтение отдается Европе»

Пресс-атташе «Актобе» Асет Жомарт прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» интересуется полузащитником клуба и сборной Казахстана Рамазаном Оразовым.

«В клуб предложений от «Локомотива» по Оразову не поступало. В ближайшее время станет известно, продолжит ли он выступать за наш клуб или нет. Сейчас ведутся переговоры. Конечно, у него есть предложения и от других клубов. Предпочтение отдается Европе. Скоро все станет понятно», — приводит слова Жомарта Sport24.

В текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Актобе» 27 матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.