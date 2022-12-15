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Сегодня, 19:15

Пиняев талантливее Захаряна? Мнение Кузьмичева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» выразил мнение, что полузащитника «Крыльев Советов» пока рано называть вторым Аршавиным.

— В первой части сезона Пиняев провел в РПЛ 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Как вам такая статистика?

— Мы же понимаем, что Сергей не центральный нападающий, а крайний хавбек. Для первого полноценного взрослого сезона, в котором он почти все матчи начинает в старте самарцев, это достойный показатель. Да, такая статистка, наверное, не поражает воображения. Игроки, которые регулярно делают разницу, набирают больше баллов по системе «гол плюс пас». Тем не менее считаю, Пиняев проявил себя хорошо.

— Пиняева называют чуть ли не самым большим талантом России после Аршавина. Ваше мнение?

— Я же знаю Сережу много лет. Он был в «Локомотиве» совсем маленьким, когда я работал директором академии. Пиняев выделялся в юном возрасте, когда ребята играли в формате «5 на 5». И вот пятерка с ним и без него — две огромные разницы. Сережа уже тогда выделялся и по своим футбольным, и по волевым качествам. На него все всегда обращали внимание. Это был не просто игрок, который только финтил и красиво забивал. Нет, он сразу понимал, что нужно играть на команду.

— Так как же быть со сравнением с Аршавиным?

— Ну... Это скорее аванс Сереже. Так говорят, потому что вроде как Пиняев чем-то напоминает Аршавина. Но какие-то выводы можно будет сделать через сезон-два. В 21 год Андрей уже показывал весьма зрелую игру, влиял на игру «Зенита». Посмотрим, как будет выглядеть Пиняев в этом возрасте. Пока все идет к тому, что мы получим яркого футболиста. Но как все сложится? Много же факторов... Травма. Друзья, которые могут его увести в другую сторону. Поэтому к таким молодым ребятам надо относиться бережно.

— Пиняев одареннее Захаряна?

— Нет, я думаю, что Захарян, Пиняев, Тюкавин, Раков, о котором я сказал выше, — игроки примерно одного потенциала, таланта. Все они по идее должны вырасти в классных футболистов, которые будут нас радовать долгие годы.

Сергей Пиняев. «Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мойзес». Где окажется главный талант России?

Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

 6
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Краснодар

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Факел

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