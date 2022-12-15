Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» рассуждает о том, где может продолжить карьеру один из самых больших талантов российского футбола 18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

— В последние дни Пиняева активно сватают в «Локомотив». Он пригодится железнодорожникам? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Как вам сказать... Понятно, что Сергей — один из самых талантливых игроков в своем возрасте. Здесь не может быть никаких сомнений. Но сразу возникают нюансы.

— Какие?

— По нынешним временам это очень дорогая сделка. Если рассматривать Пиняева как инвестицию в будущее, то вопросов нет. Но «Локо» сейчас нужно думать о настоящем — о том, как бы обезопасить себя от вылета из РПЛ. Железнодорожникам надо с первого весеннего тура набирать очки. Но сможет ли Пиняев сразу же сделать разницу, принести результат? Не уверен. Ведь за такие деньги он должен прийти и спасти «Локо». Повторюсь, здесь у меня возникают сомнения. Готов ли 18-летний парень стать неким толчком для прогресса «Локомотива» в плане результата?

— То есть приобретение Пиняева — это не гарантия того, что команда Михаила Галактионова избежит стыковых матчей?

— Сегодня у «Локомотива» есть дыры, которые нужно закрыть как можно скорее. Имею в виду центрального защитника. К сожалению, Томас Цорн оставил не очень хорошее наследство после себя... Как минимум один сильный игрок центра обороны железнодорожникам просто необходим. Вот на такой трансфер можно и потратить серьезные деньги. Если бы «Локо» сначала закрыл этот вопрос, а уже потом перешел к атакующим исполнителям, я бы понял логику. А говорить о том, что давайте сначала купим Пиняева, а потом уже посмотрим, есть ли деньги на защитника, — не совсем правильно.

— Вы говорите о дорогой сделке. В СМИ появилась информация, что в контракте Пиняева прописана сумма отступных — 235 миллионов рублей — 3,5 миллиона евро. Это накладно для «Локомотива»?

— Ну вы называете ту сумму, которую необходимо заплатить «Крыльям». Так? Но трансфер состоит еще из подписного бонуса игроку и вознаграждения агенту. А интересы Сергея, как мы знаем, представляет один из топовых агентов страны (Павел Андреев. - Прим. «СЭ»). То есть это точно не будет дешево. Плюс, приглашая игрока, «Локо» должен увеличить и зарплатную ведомость. А это довольно существенная нагрузка на бюджет.

— На днях появилась информация, что «Локомотив» готов платить Пиняеву 5 миллионов рублей в месяц. Адекватная сумма для такого игрока?

— Получается, это почти миллион евро в год. По нынешним временам — серьезная зарплата.