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Экс-директор академии «Локо»: «Пиняев для «Локомотива» — это очень дорогая сделка»

Кузьмичев порассуждал, где может продолжить карьеру Сергей Пиняев
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» рассуждает о том, где может продолжить карьеру один из самых больших талантов российского футбола 18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

— В последние дни Пиняева активно сватают в «Локомотив». Он пригодится железнодорожникам? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Как вам сказать... Понятно, что Сергей — один из самых талантливых игроков в своем возрасте. Здесь не может быть никаких сомнений. Но сразу возникают нюансы.

— Какие?

— По нынешним временам это очень дорогая сделка. Если рассматривать Пиняева как инвестицию в будущее, то вопросов нет. Но «Локо» сейчас нужно думать о настоящем — о том, как бы обезопасить себя от вылета из РПЛ. Железнодорожникам надо с первого весеннего тура набирать очки. Но сможет ли Пиняев сразу же сделать разницу, принести результат? Не уверен. Ведь за такие деньги он должен прийти и спасти «Локо». Повторюсь, здесь у меня возникают сомнения. Готов ли 18-летний парень стать неким толчком для прогресса «Локомотива» в плане результата?

— То есть приобретение Пиняева — это не гарантия того, что команда Михаила Галактионова избежит стыковых матчей?

— Сегодня у «Локомотива» есть дыры, которые нужно закрыть как можно скорее. Имею в виду центрального защитника. К сожалению, Томас Цорн оставил не очень хорошее наследство после себя... Как минимум один сильный игрок центра обороны железнодорожникам просто необходим. Вот на такой трансфер можно и потратить серьезные деньги. Если бы «Локо» сначала закрыл этот вопрос, а уже потом перешел к атакующим исполнителям, я бы понял логику. А говорить о том, что давайте сначала купим Пиняева, а потом уже посмотрим, есть ли деньги на защитника, — не совсем правильно.

— Вы говорите о дорогой сделке. В СМИ появилась информация, что в контракте Пиняева прописана сумма отступных — 235 миллионов рублей — 3,5 миллиона евро. Это накладно для «Локомотива»?

— Ну вы называете ту сумму, которую необходимо заплатить «Крыльям». Так? Но трансфер состоит еще из подписного бонуса игроку и вознаграждения агенту. А интересы Сергея, как мы знаем, представляет один из топовых агентов страны (Павел Андреев. - Прим. «СЭ»). То есть это точно не будет дешево. Плюс, приглашая игрока, «Локо» должен увеличить и зарплатную ведомость. А это довольно существенная нагрузка на бюджет.

— На днях появилась информация, что «Локомотив» готов платить Пиняеву 5 миллионов рублей в месяц. Адекватная сумма для такого игрока?

— Получается, это почти миллион евро в год. По нынешним временам — серьезная зарплата.

Сергей Пиняев. «Не уверен, что Пиняев спасет «Локо». А в «Спартаке» есть Промес и Мойзес». Где окажется главный талант России?

Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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