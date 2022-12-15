Экс-директор академии «Локо»: «Пиняев для «Локомотива» — это очень дорогая сделка»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» рассуждает о том, где может продолжить карьеру один из самых больших талантов российского футбола 18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.
— В последние дни Пиняева активно сватают в «Локомотив». Он пригодится железнодорожникам? — первый вопрос Кузьмичеву.
— Как вам сказать... Понятно, что Сергей — один из самых талантливых игроков в своем возрасте. Здесь не может быть никаких сомнений. Но сразу возникают нюансы.
— Какие?
— По нынешним временам это очень дорогая сделка. Если рассматривать Пиняева как инвестицию в будущее, то вопросов нет. Но «Локо» сейчас нужно думать о настоящем — о том, как бы обезопасить себя от вылета из РПЛ. Железнодорожникам надо с первого весеннего тура набирать очки. Но сможет ли Пиняев сразу же сделать разницу, принести результат? Не уверен. Ведь за такие деньги он должен прийти и спасти «Локо». Повторюсь, здесь у меня возникают сомнения. Готов ли 18-летний парень стать неким толчком для прогресса «Локомотива» в плане результата?
— То есть приобретение Пиняева — это не гарантия того, что команда Михаила Галактионова избежит стыковых матчей?
— Сегодня у «Локомотива» есть дыры, которые нужно закрыть как можно скорее. Имею в виду центрального защитника. К сожалению, Томас Цорн оставил не очень хорошее наследство после себя... Как минимум один сильный игрок центра обороны железнодорожникам просто необходим. Вот на такой трансфер можно и потратить серьезные деньги. Если бы «Локо» сначала закрыл этот вопрос, а уже потом перешел к атакующим исполнителям, я бы понял логику. А говорить о том, что давайте сначала купим Пиняева, а потом уже посмотрим, есть ли деньги на защитника, — не совсем правильно.
— Вы говорите о дорогой сделке. В СМИ появилась информация, что в контракте Пиняева прописана сумма отступных — 235 миллионов рублей — 3,5 миллиона евро. Это накладно для «Локомотива»?
— Ну вы называете ту сумму, которую необходимо заплатить «Крыльям». Так? Но трансфер состоит еще из подписного бонуса игроку и вознаграждения агенту. А интересы Сергея, как мы знаем, представляет один из топовых агентов страны (Павел Андреев. - Прим. «СЭ»). То есть это точно не будет дешево. Плюс, приглашая игрока, «Локо» должен увеличить и зарплатную ведомость. А это довольно существенная нагрузка на бюджет.
— На днях появилась информация, что «Локомотив» готов платить Пиняеву 5 миллионов рублей в месяц. Адекватная сумма для такого игрока?
— Получается, это почти миллион евро в год. По нынешним временам — серьезная зарплата.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
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10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
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Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
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Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
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Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
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Факел – Химки
|- : -
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2