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Пресняков-старший: «Переживал, когда Глушаков уходил из «Спартака», а женщины в баню ходили за ним подглядывать»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание «Нижним Новгородом» контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Денис Глушаков. «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова

«Глушаков мне очень нравится, уважаю его, всегда к нему с симпатией отношусь. Переживал, когда он уходил из «Спартака», когда женщины в баню ходили за ним подглядывать. В «Химках» его игра меня тоже очень радовала. Дай Бог, ему удачи в «Нижнем Новгороде». В любой команде должен быть дядька!» — сказал Пресняков-старший «СЭ».

24 января «Нижний Новгород» объявил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду. Ранее он выступал за «Химки». В 14 матчах текущего сезона чемпионата России полузащитник отдал одну результативную передачу. В начале января 36-летний Глушаков и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 19 очков.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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