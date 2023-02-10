Пименов считает, что Глушаков пригодился бы «Локомотиву»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» оценил трансфер полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгрод».

«Что касается перехода Глушакова в «Нижний Новгород», то он очень нужен этой команде. Думаю, Денис поможет нижегородцам в РПЛ. Пригодился бы он сейчас «Локомотиву»? Сложный вопрос. Возможно, пригодился бы», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.