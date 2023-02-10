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Сегодня, 17:42

Пименов считает, что Глушаков пригодился бы «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» оценил трансфер полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгрод».

«Что касается перехода Глушакова в «Нижний Новгород», то он очень нужен этой команде. Думаю, Денис поможет нижегородцам в РПЛ. Пригодился бы он сейчас «Локомотиву»? Сложный вопрос. Возможно, пригодился бы», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-vozmozhno-glushakov-prigodilsya-by-lokomotivu/
Денис Глушаков
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