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Сегодня, 15:16

Представители Роши заявили, что несколько клубов наблюдают за футболистом

Алина Савинова
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В агентстве Sferico Sports Management рассказали об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов.

«Сейчас по Виллиану предложений нет, но есть несколько клубов, которые наблюдают за ним. Никакой конкретики. Роша сфокусирован на ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова представителей агентства.

Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл в 22 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Контракт Роши с московской командой действует до 30 июня 2025 года.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agentstvo-predstavlyayushhee-interesy-roshi-neskol-ko-klubov-nablyudayut-za-villianom/
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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