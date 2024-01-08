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Арбузов 13 января пройдет медобследование и подпишет контракт с «Балтикой»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, когда полузащитник Ярослав Арбузов официально станет игроком «Балтики».

«13 января Ярослав пройдет углубленное медобследование, после чего подпишет контракт с «Балтикой» на 4,5 года и полетит с командой на сборы. Клубы между собой уже договорились», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Арбузов выступал за ЦСКА с 2023 года. В этом сезоне 19-летний футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.

«Балтика» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице чемпионата страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-arbuzova-13-yanvarya-yaroslav-projdet-umo-i-podpishet-kontrakt-s-baltikoj/
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