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Сегодня, 15:06

Источник: Даса 9 января прибудет в Москву

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Эли Даса во вторник, 9 января, прилетит в Москву, сообщает «РБ Спорт».

Однако отмечается, что начало углубленного медосмотра назначено футболисту только на 11-12 января. Ранее стало известно, что Даса полностью восстановился после повреждения, полученного в расположении сборной Израиля. По информации источника, он будет полностью готов к началу первого зимнего сбора.

Футболист пропустил последние четыре матча «Динамо» в 2023 году против ЦСКА (3:2), «Зенита» (1:0), «Рубина» (1:0) и «Факела» (1:1).

«Динамо» завершило первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 32 очка в 18 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dasa-zavtra-pribudet-v-moskvu/
Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Источник: «Зенит» объявит о трансфере Артура 8 января

Представители Роши заявили, что несколько клубов наблюдают за футболистом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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