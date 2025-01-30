Агент Сильянова: «Если бы «Зенит» и «Локомотив» договорились, с нами бы уже связались»

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о выходе «Зенита» из переговоров с железнодорожниками по трансферу футболиста.

Ранее об этом сообщил Metaratings.ru.

«Могу предположить, что эта информация соответствует действительности. Если бы клубы о чем-то договорились, то, как минимум, с нами бы уже связался «Зенит», чтобы обсудить личные условия. Но так как никто не связывался, возможно, это соответствует действительности», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 23-летний Сильянов провел 24 матча за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года. Стоимость Сильянова оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро.