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Сегодня, 18:40

Агент Сафонов уверен, что полузащитник «Торино» Илич окажется в «Спартаке»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб готов заплатить за футболиста более 20 миллионов евро.

«Илич — сто процентов топ-игрок, но очень сильно подвержен травмам. Думаю, он точно перейдет в «Спартак» — Станкович сильно хочет видеть его в команде. Усилит он или нет, посмотрим. Только время покажет», — сказал Сафонов.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний сербский футболист провел 13 матчей в чемпионате Италии, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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