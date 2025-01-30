Агент Сафонов уверен, что полузащитник «Торино» Илич окажется в «Спартаке»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб готов заплатить за футболиста более 20 миллионов евро.

«Илич — сто процентов топ-игрок, но очень сильно подвержен травмам. Думаю, он точно перейдет в «Спартак» — Станкович сильно хочет видеть его в команде. Усилит он или нет, посмотрим. Только время покажет», — сказал Сафонов.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний сербский футболист провел 13 матчей в чемпионате Италии, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.