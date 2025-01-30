Тарханов считает, что совмещать работу в клубе и сборной неправильно

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Александр Тарханов поделился мнением о совмещении постов в клубе и национальной команде.

«Мне было тяжело. По этой же причине в свое время Олег Романцев ушел из сборной. Карпин же сейчас тоже говорит, что ему тоже сложно тренировать «Ростов» и сборную России. Но Валерий Георгиевич молодой еще (смеется)...

А так, свободного времени совсем не остается.Но пауза же в работе какая-то должна быть, потому что нервы всегда на пределе. Да и в целом, тренер клуба и тренер сборной — это две разные профессии. Не случайно, что нигде в мире нет такой практики. С другой стороны, сейчас российские команды не выступает в турнирах УЕФА и ФИФА, поэтому чуть проще, наверное», — сказал тренер «РБ Спорт».

Тарханов совмещал работу главным тренером ЦСКА и в щтабе сборной России с 1994 по 1996 год.