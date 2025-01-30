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Тарханов считает, что совмещать работу в клубе и сборной неправильно

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Александр Тарханов поделился мнением о совмещении постов в клубе и национальной команде.

«Мне было тяжело. По этой же причине в свое время Олег Романцев ушел из сборной. Карпин же сейчас тоже говорит, что ему тоже сложно тренировать «Ростов» и сборную России. Но Валерий Георгиевич молодой еще (смеется)...

А так, свободного времени совсем не остается.Но пауза же в работе какая-то должна быть, потому что нервы всегда на пределе. Да и в целом, тренер клуба и тренер сборной — это две разные профессии. Не случайно, что нигде в мире нет такой практики. С другой стороны, сейчас российские команды не выступает в турнирах УЕФА и ФИФА, поэтому чуть проще, наверное», — сказал тренер «РБ Спорт».

Тарханов совмещал работу главным тренером ЦСКА и в щтабе сборной России с 1994 по 1996 год.

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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