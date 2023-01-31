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Сегодня, 12:10

Представитель Ботнаря рассказал о восстановлении вратаря от травмы колена: «Он готов быть первым номером «Торпедо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

14 августа 2022 года в матче 5-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (0:1) 21-летний голкипер получил разрыв крестообразных связок.

«Виталий очень позитивно смотрит вперед. Он отнесся к травме как к большому жизненному уроку, который даст возможность выйти на новый психологический уровень. По-человечески он — большой молодец. Травма не повлияла на его желание быть одним из лучших вратарей, думаю, так оно и будет. Виталий готов и физически, и морально к тому, чтобы быть первым номером «Торпедо». Сейчас травма не мешает ему тренироваться. Нужно перевернуть эту страницу и постепенно переходить к новому этапу», — сказал Кигинько «СЭ».

В сезоне-2022/23 Ботнарь провел 4 матча за «Торпедо» и пропустил 7 голов.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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