Спиридонов пожелал удачи Рассказову в «Крыльях Советов»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» переход защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Николаю можно пожелать только удачи! Спасибо за время, проведенное в «Спартаке». А получится ли у него в «Крыльях» или нет, зависит только от него. Было много таких историй, когда в «Спартаке» футболист не играл, а в другом клубе перезагружал свою карьеру. Все может быть», — сказал Спиридонов «СЭ».

27 января «Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года.