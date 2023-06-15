Представитель Лички: «Марцел уже одной ногой тренер «Динамо»

Представитель тренера Марцела Лички Сергей Новиков рассказал «СЭ» о будущем специалиста.

«Я думаю, что Марцел уже одной ногой тренер «Динамо». Об этом заявил даже спортивный директор «Оренбурга», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что Личка принял решение уйти из клуба.

Под руководством 45-летнего чешского специалиста «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ с 46 очками.