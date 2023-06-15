Ахметов заявил, что больше всего хочет играть в Испании

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов рассказал, что все еще мечтает уехать в европейский чемпионат.

«Конечно, мечта уехать в европейский чемпионат все еще жива. Всегда мечтал поиграть в команде из топ-5 лиг Европы, но пока, я думаю, это тяжело будет сделать. Надо просто работать, выкладываться — все по воле Всевышнего. В каком чемпионате больше всего хотелось бы поиграть? В Испании, наверное», — приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Ахметов провел за «Краснодар» 39 матчей, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.