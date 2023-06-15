Иванов рассказал, что «Урал» ведет переговоры с ЦСКА по трансферу Помазуна

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб из Екатеринбурга хотел бы оставить у себя голкипера ЦСКА Илью Помазуна.

«Пока нет какой-то конкретной информации по Помазуну. Илья у нас стоял три года, всегда в основном составе. У него и травм не было, и никаких других проблем. Конечно, мы бы очень хотели его оставить. Но он не наш футболист. Он игрок ЦСКА. Все будет так, как они решат. Ведутся ли переговоры? Да, конечно же мы ведем с ними переговоры. Мы же хотим оставить игрока у себя. Но пока результатов нет», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

Помазун перешел в «Урал» из ЦСКА в июне 2022 года на правах аренды. В минувшем сезоне он провел за клуб 39 матчей, пропустил 55 мячей и восемь матчей отстоял на ноль.