Представитель объединения болельщиков «Локо» рассказал, что будет на трибунах в случае ухода Семина

Один из лидеров самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов поведал «СЭ» о действиях фанатов в случае ухода главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

— Стоит ли ожидать в случае непродления контракта с Семиным, что на трибунах начнет твориться примерно то, что было при Смородской?

— Наше заявление составлено максимально корректно. В нем не содержится ультиматумов и угроз. Мы изложили свою позицию. И надеемся, что не придется даже думать о своих возможных дальнейших действиях, если что-то пойдет не так. Если руководители размышляют, стоит ли продолжать работу с Семиным, то мы им предоставили мнение болельщиков и свои доводы на этот счет.

— Сильно, на ваш взгляд, опустеет стадион в Черкизове в случае ухода Палыча?

— Конечно, такое скажется. Ведь желание людей ходить на игры зависит, в том числе, от отношения руководителей к болельщикам, к истории, к клубу. Хотя — еще раз скажу — не хотелось бы строить никаких прогнозов на случай худшего сценария. Надеюсь, что Юрий Палыч останется.

— Любой тренер, который придет на его место, попадет под огромное давление трибун. Это ведь может негативно сказаться на результатах, верно?

— Все зависит от обстоятельств. Можно уйти, скажем, по своему желанию, как Алекс Фергюсон из «МЮ», а можно, как Юрий Палыч из «Локомотива» в 2010-м году. Он тоже не вечный, конечно.

В идеале вижу это так. Семин скажет: «Я устал, хочу отправиться в Марбелью, пить там вино и есть щучек в любимом ресторанчике на берегу моря, а на «Локомотив» стану приезжать на домашние матчи. Передаю команду в надежные руки Олега Пашинина». Это все поймут. В противном же случае, конечно, сменщик Палыча будет испытывать давление. От сравнений с легендой ему никуда не уйти, это очевидно. (Константин Алексеев)

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