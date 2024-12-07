Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Федорищев — о победе «Акрона» над «Зенитом»: «Что же дальше? Дальше будет больше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Фото Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в комментарии «СЭ» поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом» в матче 18-го тура РПЛ (2:1).

«Мы все смотрели игру, переживали. С одной стороны, «Зенит» чемпион. Мы относимся с огромным уважением к футболу, который они показывают. Мы болеем за красивый футбол, «Зенит» его всегда показывает. Сегодня Тольятти был сильнее.

Это Тольятти, ребята красавцы! От себя, от членов правительства, от жителей поздравляю команду с крутым футболом! Показывая такую игру, команда привлекает мальчишек и девчонок в спорт. «Акрон» показывает нам пример, а это только начало. Они всего полгода в РПЛ. И что же будет дальше? Подсказываю, дальше будет больше», — сказал Федорищев «СЭ».

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате страны с 39 баллами, однако у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) еще один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.

РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Вячеслав Федорищев
Читайте также
Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Популярное видео
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита»
Главный тренер «Акрона» назвал Дзюбу достоянием российского футбола
Представитель Дзюбы: «Здорово, что «Акрон» победил, а Артем приблизился к заветному рекорду Кержакова»
Представитель Дзюбы о решении игрока не праздновать гол «Зениту»: «Он проявил уважение к своей бывшей команде»
Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»
Федорищев: «Поздравляю «Акрон» с победой над «Зенитом». Как говорится, всем чистый спорт»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Представитель Дзюбы о решении игрока не праздновать гол «Зениту»: «Он проявил уважение к своей бывшей команде»

Представитель Дзюбы: «Здорово, что «Акрон» победил, а Артем приблизился к заветному рекорду Кержакова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости