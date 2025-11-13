Футбол
Сегодня, 19:10

Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»

Александр Абустин
корреспондент

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» поделился информацией о состоянии здоровья форварда тольяттинцев.

«Артем восстанавливается. Он приступил к работе раньше положенного срока, чтобы готовиться к следующей игре. Это говорит о его профессионализме. Он очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме и сыграть в этой встрече. Поэтому он пожертвовал своими выходными и поехал работать с тренерским штабом «Акрона», — сказал Гольдман «СЭ».

Ранее из-за травмы Дзюба пропустил матчи тольяттинцев против «Ростова» (1:0) и московского «Динамо» (2:1).

В этом сезоне на счету 37-летнего форварда 15 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
