Сегодня, 18:05

Соболев — о конфликте с Тедеско: «Мы друг друга послали на три буквы»

Сергей Ярошенко
Александр Соболев и Доменико Тедеско.
Фото ФК «Спартак»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

«Он мне очень нравился как специалист. Он и психолог, и упражнения у него были интересные. Он понимал, когда надавить на команду, когда нет, когда в перерыве разгромить все. У нас с ним была ситуация, когда мы друг друга послали на три буквы. Играли с «Уралом», по-моему. У меня колено болело, мениск, заклинило уже, перед операцией. И он мне говорит: «В сборную не едешь». Я говорю: «Я не могу не поехать в сборную». Он говорит: «Тогда ты больше не играешь у меня. Зеро минут! Пока я главный тренер, ты не играешь». Я говорю: «Ну, тогда ты идешь...» Закрыл дверь и ушел. На следующий день мы с ним поговорили, в следующей игре с «Уралом» я два забил и в сборную поехал, и со сборной — на операцию», — сказал Соболев в подкасте на канале «Зенита».

Итальянский специалист тренировал московский клуб с 2019 по 2021 год.

На счету 28-летнего Соболева 140 матчей за «Спартак», в которых он отметился 58 голами и 32 результативными передачами.

Владислав Радимов, Андрей Аршавин и&nbsp;Александр Соболев.«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
    Соболев признался, что был счастлив после перехода в «Зенит»
