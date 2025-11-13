Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«Не хочу сглазить, но лед тронулся. После консультаций с правительством и со всеми организациями, от которых зависит решение, был дан зеленый свет. Началась проработка ко второму чтению нашего законопроекта. Это случилось благодаря общим усилиям РФС, нашего правительства и депутатов. Думаю, что будет принято положительное решение. Пока все идет к тому, чтобы это свершилось — наши клубы получат дополнительный источник финансирования. Сейчас мы еще раз откроем законопроект, необходимо актуализировать поправки. Довнесем новые поправки, будем вносить законопроект. Находимся в активной фазе, надеюсь, что к Новому году мы его примем», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.