Сегодня, 20:25

Госдума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с возвращением пива на стадионы.

«Не хочу сглазить, но лед тронулся. После консультаций с правительством и со всеми организациями, от которых зависит решение, был дан зеленый свет. Началась проработка ко второму чтению нашего законопроекта. Это случилось благодаря общим усилиям РФС, нашего правительства и депутатов. Думаю, что будет принято положительное решение. Пока все идет к тому, чтобы это свершилось — наши клубы получат дополнительный источник финансирования. Сейчас мы еще раз откроем законопроект, необходимо актуализировать поправки. Довнесем новые поправки, будем вносить законопроект. Находимся в активной фазе, надеюсь, что к Новому году мы его примем», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Дмитрий Свищев
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Millwall82

    Тут не пиво впору вводить, а 40 градусов уже, иной футбол невозможно смотреть, да и холодно. И скажите, почему любое алко все это время спокойно продавалось на VIP-ложах? СВОим все, остальным закон(с)?)))

    13.11.2025

  • 100% Информация//

  • Дмитрий Ушкачев

    Лишь бы у него были ценности. Он ведь еще и под стилягу косил... Пусть курит, шалопай.

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Они, кстати, не задавались вопросом: "Почему крокодила назвали Геной?". Он ведь - не местный. Если это имя для крокодила легитимно, может, необходимо всем местным крокодилам "наши громкие дать имена"?

    13.11.2025

  • Millwall82

    вот только исторически футбол и пиво были братьями навек, с середины 19 века, и до спонсирования всяких ЧМ, проф спорт это индустрия развлечений прежде всего, а не пропаганда здорового образа жизни.

    13.11.2025

  • Каспийский берег

    Во втором чтении! Мне нравится чем дума занимается! Больше же нечем. Главное пиво на стадионах!

    13.11.2025

  • Millwall82

    *закон не будет принят*, вспомните хоть один отменный закон в путинской России? Вот и я не могу вспомнить, ельцинские было дело отменяли, но не те которые были спущены сверху АП РФ и спецслужбами с силовиками и лоббистами. это для них значит показать слабость)

    13.11.2025

  • Топотун

    Кузьмичи всегда бухали на стадионе , ели семечки и матерились !

    13.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вот. Это - главное для поднятия посещаемости. Балтика портер и крепкая Охота помогут смотрибельности в разы. Свищев понимает про хлеб и зрелища.

    13.11.2025

  • Артемон Доберманов

    То,что вернут это понятно.последние месяцы думают не о самом возврате ,а КОМУ отдать(продать) право это..торговать на стадионах...будет один брэнд.суета крутится - лавэха мутится.

    13.11.2025

  • Топотун

    Дайте вате пиво. Безалкогольное сейчас 250 рублей стоит за 0,5 л.

    13.11.2025

  • Noodls

    Так они волку из "Ну погоди!", снова курить разрешат!

    13.11.2025

  • igorlvov

    Да вот как то двоякое мнение! Конечно пиво с корешами при игре любимой команды - это здорово! В МЕРУ! .......но у нас отмороженных пруд пруди и как то не очень в айс ходить на стадион с ребенком и женой, когда пару рядов выше сидят укурыши и в порыве страсти швыряют стаканчики и обливают остатками пива! НЕ ЗНАЮ! ??? Не уверен, что это надо!.........И потом! Что, больше "уважаемым" депутатам заняться больше не чем!? Война в стране считай идёт! Не этим сейчас надо заниматься! :(((

    13.11.2025

  • Ж и в о й

    Отвратительная идея, как по мне. Для чего государство тратит деньги на футбол и другие виды спорта? Это ведь должна быть пропаганда здорового образа жизни, а получится теперь, что у нас стадионы станут рассадниками пивного алкоголизма. Получается, нет смысла приучать детей к регулярным занятиям спортом, если они в итоге станут болельщиками, которые будут пить пиво и уничтожать тем самым своё здоровье.

    13.11.2025

  • mikeV

    Много важных дел у Госдумы! Возвращение пива на стадионы, национальность чебурашки (ушастый-то евреем оказался)...

    13.11.2025

