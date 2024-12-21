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Сегодня, 19:50

Представитель Батракова — о переговорах по контракту: «Все настроены оптимистично»

Представитель Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом» по контракту
Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболист «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по новому контракту игрока.

Ранее Кузьмичев заявил «СЭ», что встреча с руководством «Локомотива» должна пройти на этой неделе.

«Все прошло конструктивно. Понятно, что никаких окончательных решений принято не было. Стратегически обе стороны желают подписать новый контракт. Есть понимание, какие вопросы требуют проработки, новый документ требует времени. Но у всех позитивный настрой. Очень высокая доля вероятности, что мы подпишем этот контракт.

С Дмитрием Николаевичем Ульяновым (спортивный директор клуба — Прим. «СЭ») мы на связи, мы постоянно контактируем. Сейчас нет определенной даты, когда встретимся, но никаких проблем с этим нет. Закончили на позитиве, все настроены очень оптимистично», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач. Контракт 19-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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