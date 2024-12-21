Агент Монтеса: «Сесар очень счастлив в Москве и в «Локомотиве»

Серхио Висуэте, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, заявил «СЭ», что игрок счастлив в московском клубе.

«Монтес очень счастлив в Москве, в «Локомотиве». У нас нет никаких предложений, мы их и не хотим. Сезар будет играть здесь, — сказал Висуэте «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний Монтес провел 12 игр за «Локомотив» во всех турнирах, где сумел отличиться 2 голами.