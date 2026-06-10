Нагорных: «Локомотиву» не хватило глубины состава, чтобы бороться и за медали РПЛ, и финал Кубка России»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» оценил результаты прошедшего сезона железнодорожников.

«Мое личное впечатление — думаю, нам не хватило глубины состава, чтобы бороться за медали в РПЛ и финал Кубка России. Например, игры со «Спартаком» в Кубке показали, что нам не хватает вариативности. Многие задаются вопросом, почему весна прошла не так уверено. Нам нужна глубина состава. В конце сезона набираются события, которые влияют на возможность использовать игроков, — травмы, усталость, карточки. И футболистам в этих моментах нужно быть дисциплинированнее, не получать предупреждения за проявление эмоций. Конечно, ребята вовлечены в игру, но нужно себя контролировать. Любая карточка может пойти в минус результату команды. Имея возможность ротации в составе, можно поувереннее проходить отрезки сезона. Получив опыт, будем стараться сделать выводы», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ, набрав 53 очка. Чемпионом России в 11-й раз в истории стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66 очков).

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