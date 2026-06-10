Ивлев отметил, что контракт со Шварцем подписан на хороших условиях для «Динамо» и тренера

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев заявил, что бело-голубые подписали контракт с главным тренером Сандро Шварцем на хороших условиях как для клуба, так и для специалиста.

О назначении 47-летнего немца в «Динамо» было объявлено 22 мая. Шварц подписал соглашение с клубом до 2029 года. Ранее специалист уже возглавлял московскую команду с 2020 по 2022 год.

«Не буду рассказывать о том, как технически шли переговоры с Сандро Шварцем. Сейчас все договоренности достигнуты. Я считаю, что это хорошие условия и для клуба, и для тренера. И мы однозначно рассчитываем, что новый тренер вместе с новым штабом сможет привести клуб к титулам и показать тот результат, который ждут болельщики», — цитирует Ивлева ТАСС.

Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2021/22.

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