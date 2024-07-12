Председатель совета директоров «Динамо» Гафин прокомментировал интервью Шунина
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на интервью экс-голкипера команды Антона Шунина.
— Работаем над точечным усилением. Самое важное, что мы должны сделать в межсезонье, — использовать и улучшать свои внутренние резервы.
— Читали ли вы интервью Антона Шунина? Что можете сказать?
— Наше предложение до сих пор в силе. Ждем ответа от Антона.
— Спокойны ли за вратарскую линию?
— Мы усилились. К сожалению, сегодня произошло такое дежавю матча со «Спартаком». Будем прогрессировать. Лунев — усиление. Это вратарь сборной России, — заявил Гафин.
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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