Шунин — об уходе из «Динамо»: «Мне обещали подумать, но больше на связь не вышли»
Российский вратарь Антон Шунин рассказал о своем уходе из «Динамо». Голкипер признался, что с ним хотели продлить контракт, однако в конечном итоге руководство бело-голубых предложило ему должность в структуре клуба.
«Сказали, что видят меня в команде и будут общаться с руководством, чтобы со мной продлили контракт. Я много раз говорил, что после завершения карьеры хотел бы работать в менеджменте «Динамо», поэтому всерьез рассматривал это предложение. Однако мне отказали.
Предложили работу в академии «Динамо». Конечно, работая в менеджменте клуба, я мог бы развивать и вратарское направление в академии, однако заниматься только этим на данный момент не готов. Сразу озвучил свое мнение руководству. Мне обещали подумать, но больше на связь не выходили», – приводит слова Шунина «Чемпионат».
1 июля «Динамо» объявило об уходе 37-летнего Шунина в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей – это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -