Судья Евгений Турбин завершил карьеру

Товарищеский матч между «Динамо» и «Спартаком» (1:1, пенальти 5:4) стал последним в судейской карьере Евгения Турбина.

44-летний арбитр обслуживал матчи на высшем уровне с сезона-2004/05. В общей сложности Турбин отсудил 100 игр в чемпионате России. Вероятно, в ближайшем будущем рефери сосредоточится на работе в академии РФС.