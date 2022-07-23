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Гришин считает, что состав ЦСКА позволяет команде бороться с «Зенитом» за чемпионство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ и поделился мнением о шансах красно-синих на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Игра понравилась. Еще до матча говорил, что фаворитом будет ЦСКА, потому что команда хорошо готова, сбалансирована во всех линиях. С таким подбором игроков армейцы должны бороться с «Зенитом» за чемпионство. У «Сочи» проблемы — нет нападающего такого, как Кассьерра, защитника похожего на Родригао. В плохой форме Нобоа. Все было ясно до игры. ЦСКА надо было забить первый гол, как можно быстрее, что футболисты и сделали.
Работа Федотова? Надо посмотреть 9-10 матчей, чтобы делать какие-то выводы. В пятом туре армейцы играют с «Зенитом» — вот тогда команда покажет, что наработала. Конечно, нужно усиление. Необходим центральный защитник», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 6 очками в 2 матчах. В 3-м туре РПЛ армейцы сыграют против «Нижнего Новгорода» на выезде. Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-s-takim-podborom-igrokov-tsska-dolzhen-borot-sya-s-zenitom-za-chempionstvo/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
2
3
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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