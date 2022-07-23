Гришин считает, что состав ЦСКА позволяет команде бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Сочи» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ и поделился мнением о шансах красно-синих на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Игра понравилась. Еще до матча говорил, что фаворитом будет ЦСКА, потому что команда хорошо готова, сбалансирована во всех линиях. С таким подбором игроков армейцы должны бороться с «Зенитом» за чемпионство. У «Сочи» проблемы — нет нападающего такого, как Кассьерра, защитника похожего на Родригао. В плохой форме Нобоа. Все было ясно до игры. ЦСКА надо было забить первый гол, как можно быстрее, что футболисты и сделали.

Работа Федотова? Надо посмотреть 9-10 матчей, чтобы делать какие-то выводы. В пятом туре армейцы играют с «Зенитом» — вот тогда команда покажет, что наработала. Конечно, нужно усиление. Необходим центральный защитник», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 6 очками в 2 матчах. В 3-м туре РПЛ армейцы сыграют против «Нижнего Новгорода» на выезде. Матч состоится 31 июля, начало — в 15.00 (мск).