Председатель правления «Зенита» Зырянов объяснил, почему Жерсон не заиграл в России
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, почему у полузащитника Жерсона не получилось заиграть в России. В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о продаже футболиста в «Крузейро».
Зырянов подчеркнул, что Жерсон — высококлассный футболист, но любой переход иностранца в Россию — всегда риск.
«Он пришел в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату», — приводит «Чемпионат» слова председателя правления «Зенита».
Зырянов с сожалением отметил, что Жерсон так и не заиграл на своем уровне.
«При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», — сказал Зырянов.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -