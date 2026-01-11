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11 января, 20:23

Председатель правления «Зенита» Зырянов объяснил, почему Жерсон не заиграл в России

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, почему у полузащитника Жерсона не получилось заиграть в России. В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о продаже футболиста в «Крузейро».

Презентация Жерсона в&nbsp;качестве игрока &laquo;Зенита&raquo; 13&nbsp;июля 2025 года.Жерсон запомнится только презентацией. Трансфер за 25 миллионов евро провалился в РПЛ

Зырянов подчеркнул, что Жерсон — высококлассный футболист, но любой переход иностранца в Россию — всегда риск.

«Он пришел в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату», — приводит «Чемпионат» слова председателя правления «Зенита».

Зырянов с сожалением отметил, что Жерсон так и не заиграл на своем уровне.

«При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», — сказал Зырянов.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.

Источник: championat.com
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Жерсон
Константин Зырянов
ФК Зенит
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