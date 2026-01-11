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11 января, 20:20

Бабаев о переходе Лусиано в ЦСКА: «Нам был нужен именно такой форвард — умный, фактурный, с голевым чутьем»

Алина Савинова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал присоединение к команде нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

24-летний аргентинец 11 января перешел в московскую команду в результате обмена на защитника Игоря Дивеева. Контракт Гонду с армейцами рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Команде был нужен именно такой тип форварда — умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Бабаева.

Игорь Дивеев.Главная зимняя сделка в РПЛ: «Зенит» и ЦСКА завершили обмен Дивеева и Лусиано

Гендиректор отметил, что перед московским клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая позицию центрального защитника, который будет соответствовать игровым требованиям тренерского штаба команды.

«Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам «на выход» — в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», — добавил он.

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

После 18 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/33335
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Лусиано Гонду
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
4
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
8
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
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 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх 1 : 2
25.07 20:45 Спартак – Родина 3 : 0
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат 1 : 1
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Г
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Зелимхан Бакаев
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Локомотив

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Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

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П
Эсекиэль Барко
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Спартак

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

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И К Ж
Марат Апшацев
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Динамо Мх

 1 0 1
Вильмар Барриос
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Алексей Батраков
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