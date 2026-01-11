Бабаев о переходе Лусиано в ЦСКА: «Нам был нужен именно такой форвард — умный, фактурный, с голевым чутьем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал присоединение к команде нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

24-летний аргентинец 11 января перешел в московскую команду в результате обмена на защитника Игоря Дивеева. Контракт Гонду с армейцами рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Команде был нужен именно такой тип форварда — умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах», — приводит пресс-служба ЦСКА слова Бабаева.

Гендиректор отметил, что перед московским клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая позицию центрального защитника, который будет соответствовать игровым требованиям тренерского штаба команды.

«Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам «на выход» — в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», — добавил он.

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

После 18 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата России.