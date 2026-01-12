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Черчесов — о начале сборов «Ахмата» в Турции: «У нас все идет своим чередом»

Алина Савинова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как стартовали первые подготовительные сборы команды в Турции.

«Надо отдать должное ребятам — все приехали без лишнего веса, выполнили программу на зимний отпуск. Футболисты в хорошем состоянии, поэтому с первого дня мы не вкатываемся, а работаем в полной мощности. Мы проводим объемные тренировки длительностью час и тридцать минут каждая. Все идет своим чередом. Все три сбора мы распланировали с определенными параметрами», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

Также тренер ответил, как себя проявляют молодые воспитанники команды на сборах.

«Молодые воспитанники проявляют себя хорошо, выдерживают наши нагрузки. Мы проверяем их характер, и, раз есть у молодого характер, есть и футболист. Нам надо всегда поддерживать наших молодых игроков, хоть на поле мы и не разделяем наших футболистов на юных и опытных», — добавил он.

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы набрали 22 очка в 18 турах.

Источник: Официальный сайт «Ахмата»
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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
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