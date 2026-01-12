Черчесов — о начале сборов «Ахмата» в Турции: «У нас все идет своим чередом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как стартовали первые подготовительные сборы команды в Турции.

«Надо отдать должное ребятам — все приехали без лишнего веса, выполнили программу на зимний отпуск. Футболисты в хорошем состоянии, поэтому с первого дня мы не вкатываемся, а работаем в полной мощности. Мы проводим объемные тренировки длительностью час и тридцать минут каждая. Все идет своим чередом. Все три сбора мы распланировали с определенными параметрами», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

Также тренер ответил, как себя проявляют молодые воспитанники команды на сборах.

«Молодые воспитанники проявляют себя хорошо, выдерживают наши нагрузки. Мы проверяем их характер, и, раз есть у молодого характер, есть и футболист. Нам надо всегда поддерживать наших молодых игроков, хоть на поле мы и не разделяем наших футболистов на юных и опытных», — добавил он.

«Ахмат» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Грозненцы набрали 22 очка в 18 турах.